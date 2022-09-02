Продажи LADA Granta и Niva в августе 2022 года вышли на докризисный уровень

АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 18087 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – это на 6,9% меньше, чем годом ранее. Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем рост продаж составил 75,2%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Бестселлером АВТОВАЗа в августе остается LADA Granta, чья реализация выросла в 2,3 раза к августу 2021-го и составила 11580 автомобилей. Напомним, годом ранее АВТОВАЗ также испытывал сложности с поставками необходимых компонентов, а производственные линии периодически простаивали. Среднемесячный объем продаж LADA Granta в прошлом году составил 9286 автомобилей, что ниже результата августа 2022-го.
Продажи внедорожников LADA Niva Legend в августе составили 1782 единицы – это на 17% больше, чем в августе 2021 года. Производство внедорожников LADA Niva в прошлом году также периодически сталкивалось со сложностями в поставках компонентов. Таким образом, августовские продажи LADA автомобилей всего двух семейств (Granta и Niva) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», все предприятия и дочерние общества Группы «АВТОВАЗ», включая завод «ЛАДА Ижевск», с 29 августа 2022 года перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе АВТОВАЗа в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. Во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.
Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Следующим должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале весны 2023-го возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.
Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».
Фото: АВТОВАЗ