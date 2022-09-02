Продажи LADA Granta и Niva в августе 2022 года вышли на докризисный уровень

АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 18087 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – это на 6,9% меньше, чем годом ранее. Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем рост продаж составил 75,2%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в августе остается LADA Granta, чья реализация выросла в 2,3 раза к августу 2021-го и составила 11580 автомобилей. Напомним, годом ранее АВТОВАЗ также испытывал сложности с поставками необходимых компонентов, а производственные линии периодически простаивали. Среднемесячный объем продаж LADA Granta в прошлом году составил 9286 автомобилей, что ниже результата августа 2022-го.

Продажи внедорожников LADA Niva Legend в августе составили 1782 единицы – это на 17% больше, чем в августе 2021 года. Производство внедорожников LADA Niva в прошлом году также периодически сталкивалось со сложностями в поставках компонентов. Таким образом, августовские продажи LADA автомобилей всего двух семейств (Granta и Niva) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей.