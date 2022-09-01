GAC представил обновленные версии кроссовера GS4

Компания GAC обновила кроссовер GS4, а также его увеличенную версию GS4 Plus. Никаких планов относительно «четверок» в российском представительстве компании давно не озвучивают, хотя GAC GS4 должен был появиться в нашей стране еще в 2020 году, но этого так и не произошло, пишет портал «Китайские автомобили».

В рамках рестайлинга стандартный GAC GS4 получил решетку радиатора с новым рисунком и несколько иной передний бампер. Под капотом автомобиля по-прежнему установлен 1,5-литровый турбомотор 4A15J1 мощностью в 169 л.с. и 265 Нм крутящего момента. На выбор предоставляется либо 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатый «робот». Стоимость обновленного кроссовера составляет от 119,8 тыс. юаней до 131,8 тыс. юаней (1,05 - 1,15 млн рублей по текущему курсу).

Что касается модернизации GS4 Plus, то внешность машины осталась прежней, а вот салон претерпел некоторые изменения. Так, здесь появился новый 8-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за климат в салоне, и в одном с ним блоке установлена и 10,1-дюймовая мультимедийная система. В оснащение автомобиля включены беспроводная зарядка для смартфонов, вентиляция и подогрев кресел, а также электрическая регулировка сиденья переднего пассажира. Помимо 1,5-литрового турбодвигателя 4A15J1, моторная гамма GAC GS4 Plus включает 2-литровый силовой агрегат 4B20J1, который развивает 252 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В базовой комплектации цена автомобиля составляет 126,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей), а в топ-версии кроссовер стоит 149,8 тыс. юаней (1,3 млн рублей).