Iran Khodro представил обновленный пикап Arisun

Иранский автопроизводитель Iran Khodro на выставке в Тегеране представил обновленный пикап IKCO Arisun, базирующийся на базе Peugeot 405. Модель вышла на рынок в 2015 году и потребовала модернизации из-за новых экологических требований к двигателям, поэтому внешность автомобиля Arisun 2 не отличается от предшественника.

Как пишет «Российская газета», если Arisun раньше предлагался с 86-сильным бензиновым мотором 1,7 литра и его 78-сильной битопливной версией (LPG), то теперь пикап будет продаваться с 8-клапанным мотором XU7 Plus объемом 1,8 литра и мощностью 103 л.с. (157 Нм). Коробка передач – 5-ступенчатая «механика», привод – задний. Максимальная грузоподъемность IKCO Arisun составляет 600 кг. В России он мог бы составить конкуренцию пикапам на базе LADA Granta от компании «ВИС-Авто».

Напомним, Iran Khodro намерен выйти на российский рынок в начале 2023 года, а первой моделью должен стать седан Tara, построенный на платформе Peugeot 301.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, благодаря оптимальной стоимости – около 1 млн рублей – автомобили бренда Iran Khodro, такие как кроссовер Rira, компактные седаны Tara и Samand, а также седан под названием KMC J7 от автопроизводителя Kerman Motor, могут заменить не только европейские модели, которые уже практически не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo), но и потеснить востребованные корейские авто массового сегмента (Hyundai Solaris и Kia Rio).

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Подробнее о перспективах иранских автомобилей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Khodro Bank