АВТОВАЗ увеличил доплату за цвет для LADA Niva Travel | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ увеличил доплату за цвет для LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ увеличил доплату за цвет для LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ увеличил доплату за цвет кузова для внедорожника LADA Niva Travel, производство которого было возобновлено в прошлом месяце. Теперь при покупке автомобиля за цвет придется доплатить не 6 тысяч, а 12 тыс. рублей, сообщает портал «Лада.Онлайн». Единственный цвет, который остается без доплаты, это «Айсберг». Также в цветовую гамму LADA Niva Travel входят металлики «Амазония», «Техно», «Борнео» и «Снежная королева».

Напомним, базовая стоимость внедорожника LADA Niva Travel 2022 модельного года составляет 998,9 тыс. рублей. В стартовой конфигурации Classic’22 внедорожник оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. Рулевая колонка регулируется по высоте, что позволяет комфортно разместиться на водительском месте. В комплектацию также входит стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.

Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.

Кроме того, в продажу выходит LADA Niva Travel в комплектации [BLACK] – она отличается и уровнем оснащения, и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере. В салоне автомобиля обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете. Дополнительным элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. На обивке сидений предусмотрена вышивка с обозначением специальной серии:[BLACK]. Название модификации подчеркивает и черная окраска легкосплавных дисков.

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 9018 внедорожников LADA Niva Travel, что на 43,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку лидеров сегмента SUV на российском рынке после Hyundai Creta и Renault Duster.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазвнедорожникиценыsuvladalada niva travel

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