Каждый четвертый купленный автомобиль с пробегом – кроссовер или внедорожник

Если на рынке новых легковых машин сегмент SUV занимает более половины от общего объема, то среди подержанных – только четверть. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Рынок автомобилей с пробегом в России. Итоги 6 месяцев 2022 года и планы россиян по покупке автомобиля».

Крупнейшим сегментом вторичного рынка является В, на долю которого приходится более 37%. На втором месте находится SUV с долей в почти 25%. Таким образом, каждый четвертый купленный в России автомобиль с пробегом – кроссовер или внедорожник. А вот каждая шестая б/у машина среди тех, что приобрели россияне, относится к сегменту С (доля – более 16%).

Как итог, суммарная доля этих трех сегментов составляет порядка 80% от общего объема рынка легковых автомобилей с пробегом в нашей стране. Более подробная информация об этом, а также о структуре вторичного рынка, предпочтениях при покупке таких машин и многом другом соедржится здесь.

Фото: АВТОСТАТ