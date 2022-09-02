Chevrolet разработал спецверсию пикапа Silverado для тяжелого бездорожья

Компания Chevrolet в коллаборации со специалистами фирмы American Expedition Vehicles разработали экстремальную модификацию пикапа Silverado. Новую брутальную спецверсию под названием ZR2 Bizon подготовили для передвижения по тяжелому бездорожью.

Как пишет портал Motor.ru, внешне отличить «Бизона» от стандартного Silverado можно по черной радиаторной решетке, а также матовой отделке кузова и темной эмблеме. В салоне спецверсии появились новые коврики и тиснения на подголовниках. Вдобавок Bizon оборудовали стальными бамперами с усиленными буксировочными проушинами и рокер-панелями, а наиболее важные узлы снизу прикрыли защитными пластинами из бористой стали, изготовленными методом горячей штамповки.

Экстремальный Silverado получил 18-дюймовые колёса AEV с шинами Goodyear Wrangler Territory MT внешним диаметром 33 дюйма, амортизаторы Multimatic DSSV с золотниковыми клапанами, электронные блокировки спереди и сзади, а также особый внедорожный режим движения Terrain Mode для рок-кроулинга. Дорожный просвет Silverado ZR2 Bison равен 284 мм. Под капотом – 6,2-литровый V8 мощностью 426 л.с. и 624 Нм крутящего момента, совмещенный с 10-диапазонным «автоматом».

Продажи Chevrolet Silverado ZR2 Bizon начнутся в начале 2023 года по цене от 78 тыс. 490 долларов (примерно 4,8 млн рублей по текущему курсу). Таким образом, «Бизон» будет дороже стандартной версии пикапа примерно на 8 тыс. долларов (около 480 тыс. рублей).

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Фото: Chevrolet