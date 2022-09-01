GAC представил минивэн Trumpchi GM8 нового поколения

Китайский автопроизводитель GAC представил премиальный минивэн Trumpchi GM8 второго поколения в роскошной версии Master. Старт продаж новинки в Китае намечен на осень, цены пока не объявлены.
Как пишет портал Motor.ru, GAC Trumpchi M8 второго поколения можно отличить от дореформенного по новой передней и задней оптике, а также огромной радиаторной решетке с вертикальными ламелями, которая придает автомобилю сходство с моделями Lexus. Со сменой поколения однообъемник слегка прибавил в длину по сравнению с предшественником, увеличилось и расстояние между осями.
В салоне появилась виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма, а размер экрана мультимедийной системы теперь составляет 14,6 вместо прежних 12,3 дюйма. Фишкой модели стал джойстик коробки передач с подсвеченным «кристаллом». Посадочная формула Trumpchi M8 – 2+2+3, а версия Master отличается от прочих премиальными материалами отделки, креслами второго ряда с подогревом, вентиляцией и массажем, а также встроенными в подголовники динамиками аудиосистемы Yamaha.
Базовый двигатель остался прежним – это 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Альтернативой служит новая для M8 гибридная установка, в которую входят ДВС 2.0 на 190 л.с. и «тойотовский» электромеханический вариатор THS (Toyota Hybrid System).
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Фото: AutoHome