Volkswagen T-Roc в июле 2022 года впервые стал бестселлером в Европе

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc по итогам июля впервые стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, наибольший рост спроса на эту модель зафиксирован в Италии (+73%) и Великобритании (+87%).

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen T-Roc с показателем 18938 реализованных машин (+15%). Второе место занял Dacia Sandero, чьи продажи составили 16632 автомобиля (-19%). Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели выросла на 51% до 16317 единиц. Далее идет Toyota Yaris, на котором остановили свой выбор 14923 европейских покупателя (-21%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia Duster, разошедшийся тиражом в 14920 экземпляров (+12%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Fiat 500 (14859 шт., +20%), Hyundai Tucson (14399 шт., -3%), Volkswagen Golf (14374 шт., -26%), Opel/Vauxhall Corsa (13992 шт., +12%) и Kia Sportage (12698 шт., +37%).

Volkswagen T-Roc у российских официальных дилеров не продается, но узнать стоимость его "одноклассников" в нашей стране - можно на сайте «Цена авто».

Фото: Volkswagen