Более 100 тысяч иномарок ввезено через Владивосток с начала года

По итогам восьми месяцев 2022 года через таможню Владивостока ввезено свыше 100 тыс. автомобилей для личного пользования, что на 43% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом агентству «Прайм» сообщил представитель Владивостокской таможни, отметив, что с начала года больше всего ввезенных автомобилей пришлось на август. В прошлом году в августе таможней оформлено 10,7 тыс. иномарок, в этом году – свыше 21,5 тысячи.

По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, отсутствие новых автомобилей у дилеров и увеличение стоимости подержанных машин на 3,5% в июле стали драйверами роста самостоятельного ввоза иномарок из-за рубежа среди россиян. Спрос на импортные иномарки с пробегом растет благодаря более доступной стоимости автомобилей за границей и, конечно, более широкому ассортименту.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».