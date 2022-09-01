АВТОВАЗ объявил о наборе новых сотрудников

АВТОВАЗ объявил о наборе на постоянную работу сотрудников по рабочим профессиям, а также мастеров. Это следует из сообщения официального профсоюза предприятия. В пресс-службе АВТОВАЗа агентству «Интерфакс» подтвердили масштабные намерения компании, не назвав точное количество вакансий.

Напомним, планы компании по приему сотрудников озвучил на прошлой неделе президент АВТОВАЗа Максим Соколов. По его словам, речь идет «не об одной тысяче людей». В настоящее время численность сотрудников АВТОВАЗа составляет 32,5 тыс. человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», все предприятия и дочерние общества Группы «АВТОВАЗ», включая завод «ЛАДА Ижевск», с 29 августа 2022 года перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе АВТОВАЗа в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. Во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Следующим должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале весны 2023-го возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Между тем, АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA, которое будет запущено в производство через три – четыре года. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ