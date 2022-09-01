Компания Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 8, подвергшийся второй модернизации. Новинка уже доступна для заказа у китайских дилеров по цене от 14,3 тыс. до 18,1 тыс. долларов, пишет издание «Авторевю».
Что касается внешних отличий обновленного Chery Tiggo 8, хромированные ячейки радиаторной решетки теперь расположены в шахматном порядке, с переднего бампера исчезла серебристая накладка, зато появились отдельные противотуманные фары: они расположены над четырехсекционными ходовыми огнями.
Новый интерьер на самом деле представляет собой комбинацию из разных «модулей». Передняя панель с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый) такая же, как у модели Tiggo 8 Pro Max, но ее совместили с прежней центральной консолью, которая представляет собой сенсорную панель с двумя вращающимися рукоятками климат-контроля. А центральный тоннель со смещенным к водителю селектором трансмиссии здесь новый. Обновленный Tiggo 8 может иметь два или три ряда сидений, обновки в оснащении – аудиосистема Sony и ионизатор воздуха.
Моторная гамма Chery Tiggo 8 осталась прежней и включает в себя турбодвигатель 1.5 TCI (156 л.с.) в сочетании с механической коробкой передач или новым 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа, а также мотор 1.6 TGDI (197 л.с.) в паре с 7-ступенчатым преселективом. Привод для модели только передний.
Напомним, в России дореформенный Chery Tiggo 8 предложен только в одной комплектации с двигателем 1.5 (147 л.с.) и «сухой» роботизированной коробкой передач по цене 2 млн 880 тыс. рублей.
На сегодняшний день компания Chery продает в России только модели SUV: Tiggo 4, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO и Tiggo 8 PRO Max. До конца 2022 года на российском рынке появится обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, а в будущем году в нашей стране начнутся продажи кроссовера Tiggo 8 PRO c гибридной установкой DHT.
По итогам июля в России было куплено 2577 автомобилей Chery, что на 37,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 15387 машин (-23,7%). Самой популярной моделью Chery на российском рынке является компактный кроссовер Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 4245 покупателей (-60%).
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Фото: Chery