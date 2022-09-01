Компания Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 8, подвергшийся второй модернизации. Новинка уже доступна для заказа у китайских дилеров по цене от 14,3 тыс. до 18,1 тыс. долларов, пишет издание «Авторевю».

Что касается внешних отличий обновленного Chery Tiggo 8, хромированные ячейки радиаторной решетки теперь расположены в шахматном порядке, с переднего бампера исчезла серебристая накладка, зато появились отдельные противотуманные фары: они расположены над четырехсекционными ходовыми огнями.

Новый интерьер на самом деле представляет собой комбинацию из разных «модулей». Передняя панель с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый) такая же, как у модели Tiggo 8 Pro Max, но ее совместили с прежней центральной консолью, которая представляет собой сенсорную панель с двумя вращающимися рукоятками климат-контроля. А центральный тоннель со смещенным к водителю селектором трансмиссии здесь новый. Обновленный Tiggo 8 может иметь два или три ряда сидений, обновки в оснащении – аудиосистема Sony и ионизатор воздуха.

Моторная гамма Chery Tiggo 8 осталась прежней и включает в себя турбодвигатель 1.5 TCI (156 л.с.) в сочетании с механической коробкой передач или новым 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа, а также мотор 1.6 TGDI (197 л.с.) в паре с 7-ступенчатым преселективом. Привод для модели только передний.