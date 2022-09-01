Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил программу «Финансирование склада запчастей». Инновационный для авторынка продукт предполагает кредитование текущих потребностей дистрибьюторов для формирования склада автозапчастей.

Программа не имеет аналогов на рынке и предусматривает беззалоговое финансирование для создания склада автозапчастей дистрибьютерами, дилерами и сервисными компаниями. По ее условиям банк приобретает права требования у поставщиков к его официальным партнерам, а поставщик запчастей предоставляет контрагентам отсрочку платежа сроком до 180 дней на поставляемые товары.

Кроме этого, для дистрибьютеров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Комиссия при досрочном погашении не взимается.

Размер кредитного лимита начинается от 10 млн рублей и не ограничен, кредитование осуществляется на срок до двух лет.

«Мы запустили эту уникальную программу в период перестройки рынка автозапчастей. Для наших клиентов это возможность в короткий период и с выгодой получить необходимое беззалоговое финансирование, которое позволит избежать кассовых разрывов и повысить тем самым финансовую эффективность», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.

Фото: Chery