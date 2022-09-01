Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей | АВТОСТАТ

Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей

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Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей

Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России
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«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил программу «Финансирование склада запчастей». Инновационный для авторынка продукт предполагает кредитование текущих потребностей дистрибьюторов для формирования склада автозапчастей.

Программа не имеет аналогов на рынке и предусматривает беззалоговое финансирование для создания склада автозапчастей дистрибьютерами, дилерами и сервисными компаниями. По ее условиям банк приобретает права требования у поставщиков к его официальным партнерам, а поставщик запчастей предоставляет контрагентам отсрочку платежа сроком до 180 дней на поставляемые товары.

Кроме этого, для дистрибьютеров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Комиссия при досрочном погашении не взимается.

Размер кредитного лимита начинается от 10 млн рублей и не ограничен, кредитование осуществляется на срок до двух лет.

«Мы запустили эту уникальную программу в период перестройки рынка автозапчастей. Для наших клиентов это возможность в короткий период и с выгодой получить необходимое беззалоговое финансирование, которое позволит избежать кассовых разрывов и повысить тем самым финансовую эффективность», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.

Фото: Chery

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компонентыоригинальные запчасти

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