Changan представил новый пикап Lantop

Компания Changan представила новый пикап Lantop, который представляет собой модернизированную и улучшенную версию модели F70 от дочернего бренда Kaicene. Продажи новинки на китайском рынке начнутся в конце нынешнего года, а ее стоимость составит в районе 25 тыс. долларов. Основным конкурентом Changan Lantop станет пикап Great Wall Poer.

Как пишет издание «Авторевю», как и Kaicene F70, новинка получила рамное шасси с двухрычажной передней подвеской и неразрезным задним мостом. У Changan Lantop та же колесная база (3430 мм) и геометрия грузового отсека (длина 1850 мм, высота 500 мм). А вот передняя часть претерпела заметные изменения: пикап длиной 5600 мм имеет новые внешние панели, богатый хромированный декор и полностью светодиодную оптику. В гамме также будет версия Pro с дополнительным защитным обвесом, черным декором, шноркелем и внедорожными шинами.

Под капотом Changan Lantop установлена бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая развивает 233 л.с. и 390 Нм, а основной коробкой передач станет «автомат». В гамме будут версии с задним и полным приводом (классический part-time с жестким подключением передней оси). Позже появится вариант с 2-литровым турбодизелем Great Wall мощностью 163 л.с.

Напомним, ранее компания Changan начала продажи в России нового флагманского кроссовера Changan Uni-K. Новинка предлагается в трех комплектациях по цене от 3 млн 219 тыс. 900 рублей. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2-литровый бензиновый турбомотор собственной разработки, который работает на 92-м бензине и выдает 226 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от Aisin с возможностью ручного переключения. Дополнительно водителю предлагается выбор из трех преднастроенных режимов работы АКП: Standard, Sport и Eco. В зависимости от комплектации, Changan Uni-K будет предложен с передним приводом или полным приводом Nextrac от BorgWarner. Последний имеет три режима работы на выбор: 4WD, Auto и 2WD.

В настоящее время модельный ряд Changan в России включает компактный кроссовер Changan CS35 Plus, полноприводный внедорожник Changan CS75FL и среднеразмерный кроссовер CS55, а также новый флагманский кроссовер Uni-K. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 1297 автомобилей Changan, что на 50,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько всего автомобилей Changan уже зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Changan