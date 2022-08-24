В портах Дальнего Востока возникли пробки из судов с автомобилями

Рост импорта автомобилей и контейнерных перевозок через Владивосток вызывает заторы в порту и пробки на дорогах. Как пишет портал VL.ru, везут не только «японки» с пробегом, свой импорт наладили и дилеры новых китайских и корейских машин. По сути, это теперь единственная альтернатива прекратившим свою работу представителям европейских и американских концернов. Автомобили привозят сотнями, затем ставят на автовозы и отправляют в другие города.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2022 года владивостокские таможенники оформили 78460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, – это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ввезенных транспортных средств преобладают подержанные «японки» и незначительное количество машин корейских и китайских марок. Как отмечают в пресс-службе Владивостокской таможни, в этом году пиковым по ввозу оказался июль – ввезено более 15 тыс. автомобилей, в прошлом году наиболее активно машины ввозили в апреле – более 10 тысяч за месяц.

По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, отсутствие новых автомобилей у дилеров и увеличение стоимости подержанных машин на 3,5% в июле стали драйверами роста самостоятельного ввоза иномарок из-за рубежа среди россиян. Спрос на импортные иномарки с пробегом растет благодаря более доступной стоимости автомобилей за границей и, конечно, более широкому ассортименту.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».