Премиальные модели SUV: какие из них имеют лучшую остаточную стоимость?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) определили премиальные модели сегмента SUV в возрасте 3-х лет, которые обладают лучшей остаточной стоимостью по итогам 2 квартала 2022 года.

Лидером этого рейтинга стал внедорожник Mercedes-Benz G-Class, оснащенный 4-литровым бензиновым двигателем и «автоматом». Через три года после покупки (которая была совершена во 2 квартале 2019-го) показатель Residual value у этой модели в среднем составил 180,1%. Иными словами, владельцы 3-летнего внедорожника Mercedes-Benz G-Class сегодня могут продать его существенно дороже той цены, по которой он был куплен.

Второе место среди 3-летних премиальных SUV также занимает внедорожник Mercedes-Benz G-Class, но уже в версии AMG. Он имеет то же самое оснащение (бензиновый мотор объемом 4 л и АКП), а его остаточная стоимость составляет 174,8%.