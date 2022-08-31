СМИ: АВТОВАЗ приостановил продажи 6,5 тыс. LADA Granta из-за дефекта датчика скорости

АВТОВАЗ разослал дилерам предписание приостановить продажи 6496 автомобилей LADA Granta в связи с массовым производственным дефектом датчика скорости. Как пишет портал Drom.ru со ссылкой на свои источники, дилеры должны устранить дефект самостоятельно. Для этого необходимо нанести с помощью кисти антикоррозионный материал сверху на заходную зону проводов в коннектор жгута к датчику скорости и по всему периметру на резиновый уплотнитель коннектора. При этом нужно исключить опадание герметизирующего материала на контакты коннектора. На запрос агентства «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа не ответили.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta. Между тем, на автомобили LADA постепенно возвращаются опции, которые еще недавно были недоступны из-за отсутствия соответствующих комплектующих. Так, в оснащении LADA Granta вновь появились подушки безопасности и кондиционер, а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

По итогам семи месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 66% до 28659 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

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Фото: АВТОВАЗ