Tesla показала грузовик Semi с новым дизайном

Компания Tesla опубликовала новые фотографии своего электрического грузовика Semi, который отличается дизайном от представленных ранее прототипов. По данным портала Insideevs, речь идет о финальной, серийной, версии модели. Ожидается, что поставки Tesla Semi начнутся в конце 2022 года, пишет портал Autonews.ru. Так, «зеленый» грузовик получил новые дверные ручки, измененную оптику и большие зеркала заднего вида. Изначально Tesla Semi будет выпускаться в версии с запасом хода в 500 миль (804 км). Позже в Tesla планируют выпустить и более доступную версию грузовика с запасом хода в 500 км. В состав силовой установки Tesla Semi войдут четыре электродвигателя. По предварительным данным, грузовик сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а с прицепом массой 40 тонн – за 20 с.

Стоит отметить, что премьера прототипа электрического грузовика Tesla Semi состоялась еще в ноябре 2017 года. После этого дата начала серийного производства модели неоднократно откладывалась. Изначально планировалось, что большегруз встанет на конвейер в 2019 году. Напомним, предприятия Tesla работают не в полную силу уже несколько кварталов подряд из-за проблем в цепочках поставок, и такая ситуация, как ожидают в компании, вероятно, сохранится до конца 2022 года. В связи с этим ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck, изначально намеченный на конец 2021 года. Ожидается, что теперь он поступит в продажу в середине следующего года. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил глава Tesla Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.