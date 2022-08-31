Iran Khodro показал кроссовер Ray, который может добраться до России

Иранская компания Iran Khodro представила на выставке в Тегеране компактный кроссовер IKCO Ray. Это упрощенная версия модели Rira, которая была показана несколько месяцев назад. В основе обеих лежит платформа IKP1, то есть локализованный вариант «тележки» PSA PF1 от Peugeot 2008.

Как пишет портал Motor.ru, если Rira оснащена турбомотором TC7 (168 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом», то «бюджетный» Ray идет с «атмосферником» TU5 (113 л.с.) и шестиступенчатой «механикой». Привод в обоих случаях только передний.

Ни Rira, ни тем более Ray, существующий в виде макета, на конвейер пока не встали. Судя по всему, это произойдет не раньше следующего года. Оба кроссовера имеют шансы официально появиться в нашей стране, ведь Iran Khodro намерен выйти на российский рынок в начале 2023 года. Первой моделью должен стать седан Tara, построенный на платформе Peugeot 301.

Как говорит директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова, в текущей политической обстановке укрепление сотрудничества России и Ирана, двух подсанкционных стран, выглядит вполне ожидаемым – есть пространство для обмена опытом, в том числе в автобизнесе. Авторынок в России сейчас как никогда открыт к сотрудничеству с новыми брендами, ниша будет заполняться. Иранские автомобили могут оказаться востребованными у российских потребителей, если восточные партнеры предложат привлекательную ценовую политику, будет отстроена логистика, что обеспечит регулярные поставки.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что массовые поставки иранских машин не смогут реализоваться без локализации производства на территории нашей страны, что позволит создать новые рабочие места, привлечь к сотрудничеству специалистов, которые потеряли работу с уходом западных вендоров. России подобное сотрудничество выгодно, так как оно позволит расширить ассортимент новых автомобилей в стране, заняв доли ушедших европейских брендов, и составить конкуренцию китайскому автопрому, который в последние годы чувствует себя очень уверенно в РФ. Иран же, в свою очередь, получит крупный рынок сбыта, тем самым нарастив свои экспортные объемы и прибыль.



Напомним, Iran Khodro с 2007 по 2009 год уже поставляла свои автомобили на российский рынок, но их экспорт был прекращен из-за низкого спроса. Несколько раз иранский автопроизводитель пытался вернуться в нашу страну, но каждый раз безуспешно. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2022 года в России насчитывалось 10,4 тыс. легковых автомобилей марки Iran Khodro, которые представлены единственной моделью Samand (седан класса С). Практически все они были произведены в 2006 – 2008 годах.



Подробнее о перспективах иранских автомобилей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Khodro Bank