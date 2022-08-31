Кроссовер Skoda Vision 7S показал новый стиль и логотип

Компания Skoda представила концепт Vision 7S, который не только предвещает появление серийного электрического кроссовера, но и демонстрирует новый стиль и обновленный логотип чешской марки.
Как пишет портал Motor.ru, логотип по-прежнему представляет собой стрелу с оперением, однако в чешской компании намерены реже использовать его на своих моделях, отдавая предпочтение буквенному написанию Skoda.
У концептуального кроссовера Vision 7S надпись «SKODA» присутствует и на капоте, и на пятой двери. При этом отныне она выполнена новым шрифтом, а «гачек» (надстрочный диакритический знак в виде галочки, характерный для чешского алфавита) интегрирован в букву S.
К характерным отличиям нового фирменного стиля Skoda можно отнести T-образную переднюю и заднюю оптику – решение, которое впоследствии перекочует на серийные модели марки. Отдельно в Skoda отмечают новую подоконную линию, которая даже получила собственное название Tornado Line: она слегка расширена к передним окнам. Кроме того, у Vision 7S отсутствуют средние стойки, а задние двери открываются против хода движения. Но на серийных моделях массового сегмента такую конструкцию вряд ли стоит ожидать в обозримом будущем.
Серийный кроссовер по мотивам Skoda Vision 7S появится минимум через три года – он станет одним из трех новых электромобилей, которые чешская марка планирует представить до 2026 года.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале марта компания Volkswagen Group Rus приостановила производство автомобилей Volkswagen и Skoda на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде, экспорт готовых машин в Россию также был приостановлен. Между тем, Volkswagen Group Rus уже объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и уходе с производственной площадки на ГАЗе. Кроме того, по неофициальным данным, компания начала подготовку к продаже своего завода в Калуге.
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 17310 автомобилей Skoda, что на 70,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке в отчетный период стал компактный лифтбек Skoda Rapid, на котором остановили свой выбор 7996 покупателей (-70,3%).
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Фото: Skoda