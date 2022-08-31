Эксперты назвали автомобили из Ирана, которые выйдут на российский рынок

Первыми автомобилями иранских марок, которые могут появиться на российском рынке, станут Iran Khodro Tara и Saipa Shahin, считают специалисты «Открытие Авто». Напомним, оба седана были представлены в рамках прошедшего совсем недавно Московского автосалона. Между тем, эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», предполагают, что наряду с этим моделями на нашем рынке могут дебютировать и другие автомобили из Ирана.

Так, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто отмечает, что у компании Iran Khodro, помимо седана Tara, имеется новая линейка бюджетных автомобилей, построенных на доработанной (и локализованной) платформе французского концерна PSA. «В ближайшее время компания обещает поставить на конвейер новый кроссовер Rira (на той же платформе). Есть еще и «иранский Renault Logan», который продается под маркой Saipa P90. Пару лет назад автомобиль пережил рестайлинг: дизайнеры изменили переднюю и заднюю части кузова, установили новую светотехнику, изрядно переработали салон. Эти модели (при соответствующей цене) могут заинтересовать наших покупателей», - считает эксперт.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что за счет оптимальной стоимости – около 1 млн рублей – автомобили бренда Iran Khodro, такие как кроссовер Rira, компактные седаны Tara и Samand, а также седан под названием KMC J7 от автопроизводителя Kerman Motor, могут заменить не только европейские модели, которые уже практически не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo), но и потеснить востребованные корейские автомобили массового сегмента (Hyundai Solaris и Kia Rio).