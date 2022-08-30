Продажи китайских грузовиков в России выросли более чем в 2 раза

Рынок новых грузовых автомобилей в нашей стране падает, но у китайских марок продажи таких машин растут, причем довольно существенно. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Так, за 7 месяцев 2022 года в России было куплено 8745 новых грузовиков китайских брендов, что в 2,2 раза больше, чем за январь – июль прошлого года. При этом весь рынок грузовых автомобилей за этот период показывает падение на 21%.

За отчетный период на долю «китайцев» пришлось 20% от общего объема российского рынка грузовиков (год назад было 7%). При этом в последние месяцы их доля была значительно выше: в мае она составила 25%, в июне – 31%, а в июле – уже 40%. Больше покупается только продукции отечественных марок, доля которых по итогам 7 месяцев равна 56%.

Свыше 90% всех грузовиков из КНР приходится на четыре марки – Shacman/Shaanxi (3800 шт.), Howo (1909 шт.), JAC (1301 шт.) и FAW (1121 шт.). Из них только последний бренд демонстрирует «скромный» рост (+18%), в то время как у остальных трех он находится в интервале от +116% до +226%.