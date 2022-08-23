Haval полностью откажется от бензиновых автомобилей к 2030 году

Китайская марка Haval, которая входит в концерн Great Wall Motor, прекратит к 2030 году производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При этом уже к 2025 году электромобили и гибриды будут составлять 80% от общих продаж Haval. Для этого GWM инвестирует в развитие технологий 100 млрд юаней (875 млрд рублей), пишет портал «Китайские автомобили».

Модельный ряд марки Haval уже представлен тремя гибридными автомобилями – Chitu (Red Rabbit), Shenshou (Mystical Beast) и H6S. Кроме того, недавно был представлен гибридный Haval H6, и, как рассчитывают в компании, уже к концу года 40% продаваемых «шестерок» будут иметь гибридную силовую установку. В скором времени в Поднебесной будет представлен еще один гибридный автомобиль Haval – возможно, речь идет о гибридном Jolion, который уже продается на рынке Таиланда.

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 14723 автомобиля Haval, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 6912 реализованных машин (рост в 3,7 раза). Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Haval