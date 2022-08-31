Bentley представила свой самый мощный спорткар Mulliner Batur

Вслед за открытым спорткаром Bentley Mulliner Bacalar, который возродил традицию производства эксклюзивных моделей с уникальными кузовами, британский автопроизводитель представил новую машину ручной работы – купе Bentley Mulliner Batur. Новинка стала самым мощным серийным автомобилем в истории марки, пишет портал Motor.ru. Тираж Mulliner Batur составит 18 экземпляров, каждый из которых станут собирать вручную на заводе в британском Крю. Все автомобили уже распроданы – поставка первых машин клиентам ожидается в середине 2023 года.

Над обликом Mulliner Batur работали директор по дизайну Bentley Андреас Миндт и его команда, которые «революционизировали» ДНК дизайна Bentley семейств Continental GT, Flying Spur и Bentayga, чтобы использовать новый стиль в грядущих электромобилях марки. Характерными чертами новинки стали длинный капот, установленная ниже и вертикальнее решетка радиатора, фары и фонари новой формы. Постройка каждого автомобиля займет несколько месяцев ручной работы и у покупателей будет возможность выбрать оформление машины, включая декор самых мельчайших деталей.