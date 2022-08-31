Bentley представила свой самый мощный спорткар Mulliner Batur

Вслед за открытым спорткаром Bentley Mulliner Bacalar, который возродил традицию производства эксклюзивных моделей с уникальными кузовами, британский автопроизводитель представил новую машину ручной работы – купе Bentley Mulliner Batur. Новинка стала самым мощным серийным автомобилем в истории марки, пишет портал Motor.ru. Тираж Mulliner Batur составит 18 экземпляров, каждый из которых станут собирать вручную на заводе в британском Крю. Все автомобили уже распроданы – поставка первых машин клиентам ожидается в середине 2023 года.
Над обликом Mulliner Batur работали директор по дизайну Bentley Андреас Миндт и его команда, которые «революционизировали» ДНК дизайна Bentley семейств Continental GT, Flying Spur и Bentayga, чтобы использовать новый стиль в грядущих электромобилях марки. Характерными чертами новинки стали длинный капот, установленная ниже и вертикальнее решетка радиатора, фары и фонари новой формы. Постройка каждого автомобиля займет несколько месяцев ручной работы и у покупателей будет возможность выбрать оформление машины, включая декор самых мельчайших деталей.
Специально для Mulliner Batur создали новые 22-дюймовые колеса, а также новый материал Natural Fibre – более экологичную альтернативу углепластику. Кроме того, для отделки салона предложены низкоуглеродистая кожа из Шотландии, экологически чистая кожа из Италии, искусственный и похожий на замшу материал Dinamica, а также уникальные ковры из переработанной пряжи. Декоративные элементы интерьера могут быть сделаны из титана или напечатанного на 3D-принтере 18-каратного золота.
Mulliner Batur получил самый мощный W12 в истории Bentley. Бензиновый двигатель отличается новой системой впуска, модернизированными турбокомпрессорами, новыми интеркулерами и перепрограммированным блоком управления, что позволило снять с 6 литров рабочего объема 740 л.с. Мотор, получивший титановую выхлопную систему с напечатанными на 3D-принтере титановыми патрубками, сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Купе оснащено адаптивной трехкамерной пневматической подвеской, которая позволяет выбирать одну из четырех – Sport, Bentley, Comfort и Custom – программ работы, адаптируя машину либо к большей плавности хода, либо к более точной управляемости.
Система Drive Dynamics Control за счет 48-вольтовых стабилизаторов поперечной устойчивости борется с кренами, а электронный дифференциал повышенного трения (eLSD) отвечает за лучшее сцепление с дорогой и эффективное перераспределение тяги. Предусмотрена система векторизации тяги и карбон-керамические тормоза в базовой комплектации.
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Фото: Bentley