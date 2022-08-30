Кто из приостановивших деятельность автоконцернов определился по поводу работы в России?

Информация о том, что автозаводы, приостановившие свою деятельность, определились с планами в России – не совсем соответствует действительности. По сути, сегодняшние громкие заголовки в СМИ будто выглядят попыткой получить обратную связь от руководства таких компаний, как Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, BMW, Nissan, Toyota и другие.

В действительности тот же Mercedes-Benz, который вроде как, по слухам, подготовился к продаже производственной площадки в Подмосковье, на самом деле просто «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России, конкретных решений пока нет», - ответили «Известиям» в пресс-службе «Мерседес Бенц Рус».

Мы решили пройтись по некоторым другим производственным площадкам, которые вносили свой вклад в российский автопром до своих приостановок (кто-то с начала марта ушел в простой, кто-то позже). В действительности, кроме Renault, официально сообщившего об уходе (но при этом готовом вернуться), никто не дал своими шагами понять, что определился с выбором дальнейшего пути.

Представители BMW никаких заявлений больше не делали, кроме тех, что прозвучали в начале марта. Да, производство в Калининграде простаивает, но не выставлено на продажу – и это при том, что «Автотору» скоро понадобятся новые площадки: по заявлениям компании, ей предстоит построить несколько заводов по производству автокомпонентов для сборки будущих электрокаров. Напомним, что BMW есть что терять в России: буквально накануне спецоперации, в феврале 2022 года компания BMW Group и «Автотор» подписали соглашение о реализации проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу. Компания готова была делать новые серьезные инвестиции, переговоры об этом велись не один год.

Что касается «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», то в перечне Минпромторга нет разрешенных для импорта автомобилей Mazda и запчастей к ним. Об этом напомнил на прошедшей 16 августа профильной конференции автобизнеса «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты» вице-президент РОАД Дмитрий Гулин: «В перечень (товаров, включенных в разрешенный параллельный импорт – прим. ред.) не входят «китайцы», «корейцы», Peugeot, Citroen, Mazda и Renault. Очевидно, это список компаний, которые сумели убедить, что они справятся и обеспечат необходимый ассортимент». Напомним, что в первых числах марта, когда были остановлены поставки автомобилей в Россию, само предприятие еще какое-то время пыталось продолжать сборку из имеющихся комплектующих.