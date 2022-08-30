В четвертую неделю августа лидером рынка автобусов стал «ЛИАЗ»

Отечественный бренд «ЛИАЗ» стал самым популярным на рынке новых автобусов в России за четвертую неделю августа (с 22 по 28 число). К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт».

Так, за прошедшую неделю новые автобусы «ЛИАЗ» были приобретены в количестве 100 экземпляров. На втором месте по этому показателю находится «ПАЗ» (63 шт.), на третьем – «Волгабас» (55 шт.), а на четвертом – «НЕФАЗ» (42 шт.). Замкнул пятерку лидеров китайский Yutong, результат которого составил 35 купленных автобусов.

Напомним, что «ЛИАЗ» в этом месяце уже был лидером рынка – в первую неделю. А следующие две недели августа первенствовал «НЕФАЗ». Теперь вот титул вернулся к «ЛИАЗу». Но даже несмотря на это по суммарному показателю четырех недель наилучший рыночный результат все равно имеет многолетний лидер – «ПАЗ». За период с 1 по 28 августа 2022 года в нашей стране было куплено 214 новых «пазиков». Результат «НЕФАЗа» составил 189 единиц, «ЛИАЗа» – 177 штук. За ними располагается «Волгабас» (160 шт.). Показатели каждого из оставшихся брендов за этот период находятся ниже отметки в 100 автобусов.

Более подробная информация о рынке автобусов (и не только) содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ»

Фото: bus.ru