Белорусский завод «БелДжи» выходит на полную производственную мощность

Белорусский завод «БелДжи» в сентябре планирует выйти на полную производственную мощность. Об этом агентству «ТАСС» сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик, по словам которого, властям и руководству предприятия удалось «снять практически все вопросы» с китайской стороной, которая подтвердила доставку необходимых машинокомплектов.

Напомним, на заводе «БелДжи» выпускаются модели Geely – кроссоверы Atlas Pro, Coolray и Tugella. А до конца года на конвейер планировалось поставить еще флагманский кроссовер Geely Monjaro и седан Emgrand. В Россию с этого предприятия поставляют модели Atlas Pro и Coolray, однако «топовые» комплектации Coolray везут из Китая.

По итогам семи месяцев 2022 года в России было куплено 10662 автомобиля Geely, что на 11,6% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Самой популярной моделью Geely на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Coolray с показателем 4516 автомобилей (-24,4%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 2867 покупателей. Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 2526 купленных машин (рост в 3,2 раза).

Во сколько обходится содержание автомобилей Geely (и других марок) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «БелДжи»