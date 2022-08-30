Представлен новый иранский кроссовер K112, который может появиться в России

В Иране представлен новый кроссовер под названием «К112», который стал совместной разработкой компаний Iran Khodro и SAIPA. Новинка построена на базе французского кроссовера Renault Kwid и использует платформу CMF-A. Как пишет портал Autonews.ru, длина автомобиля составляет 3800 мм, ширина – 1590 мм, а высота – 1490 мм. Дизайн модели очень напоминает французский «бюджетник» Renault Kwid. Технические характеристики и сроки выхода модели на рынок не уточняются. По неофициальным данным, машина получит бензиновый двигатель мощностью до 75 л.с., который будет работать совместно с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», иранская компания Iran Khodro планирует начать продажи своих автомобилей в России в начале 2023 года. Не исключено, что серийная версия K112 со временем тоже доберется до российского рынка. Однако первой моделью Iran Khodro в нашей стране станет седан Tara, который был недавно представлен на Московском автосалоне. Напомним, Iran Khodro с 2007 по 2009 год уже поставляла свои автомобили на российский рынок, но их экспорт был прекращен из-за низкого спроса. Несколько раз иранский автопроизводитель пытался вернуться в нашу страну, но каждый раз безуспешно. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2022 года в России насчитывалось 10,4 тыс. легковых автомобилей марки Iran Khodro, которые представлены единственной моделью Samand (седан класса С). Практически все они были произведены в 2006 – 2008 годах.