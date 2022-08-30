Российский авторынок в августе 2022 года продолжил восстановление

Российский авторынок в августе продолжил медленное восстановление и покажет лучший результат с начала кризиса – продажи новых легковых машин достигнут 42 тыс. штук, следует из данных агентства «АВТОСТАТ».

Впрочем, рынок все еще почти вдвое меньше, чем в марте, а запасы автомобилей у дилеров продолжают сокращаться, пишет газета «Коммерсант». Сейчас продажи поддерживает субсидируемое государством льготное кредитование, стимулирующее спрос на LADA, а также крупные сделки по закупкам китайских автомобилей в парки каршеринга.

Согласно базовому прогнозу агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых автомобилей в 2022 году составит 620 тысяч единиц. Впрочем, если развитие рынка пойдет по пессимистичному сценарию, то его объем может составить 570 тысяч штук. Что касается восстановления рынка, то оно будет затяжным. При этом рынок вряд ли уже вернется на доковидный уровень в 1,5 млн единиц, поскольку для этого нужно, чтобы и цены «откатились» на прежний уровень, а этого, скорее всего, не случится. Наиболее реальным сценарием видится достижение рынком отметки в 1 млн штук в 2024 – 2025 годах.

Более подробная информация о развитии авторынка содержится в обзоре «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: КЛЮЧАВТО