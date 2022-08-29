Haval Jolion третью неделю подряд является самой популярной иномаркой в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» определили самые популярные в России новые легковые автомобили по итогам четвертой недели августа (с 22 по 28 число).

Первую позицию в модельном рейтинге традиционно сохраняет LADA Granta, разошедшаяся за отчетный период тиражом в 2789 экземпляров. А вот на второй строчке оказался китайский кроссовер Haval Jolion, который с показателем 619 единиц стал лучшим среди иномарок. Причем это звание он сохраняет уже третью неделю подряд.

Далее в модельном рейтинге четвертой недели августа расположились две «лады» – внедорожник Niva Legend (448 шт.) и Vesta (387 шт.). В ТОП-5 сумел войти еще китайский Chery Tiggo 7 PRO (365 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 попали: Hyundai Creta (239 шт.), Geely Coolray (220 шт.), Kia Rio (219 шт.), Renault Logan (179 шт.) и Hyundai Solaris (176 шт.).

Как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», всего с 22 по 28 августа 2022 года жители РФ приобрели 10039 новых легковых автомобилей. Это на 2% больше, чем неделей ранее. Более подробная информация об этом содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Haval