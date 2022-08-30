Toyota представила полноприводный микровэн Sienta

На японский рынок выходит сменившая поколение Toyota Sienta – микровэн, который отныне предлагается в полноприводной модификации с системой E-Four, знакомой по другим моделям марки. Со сменой поколения Sienta перебралась на модульную платформу TNGA, конструкция стала жестче, а также появились новые для модели электронные ассистенты. Дизайн микровэна обновили в соответствии с фирменной стилистикой, характерная особенность которой – круглые и квадратные формы. Стоимость новинки, которая появится у японских дилеров в начале осени, составляет от 1 млн 960 тыс. иен до 3 млн 108 тыс. иен (от 852 тыс. до 1,35 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Внешне новую Sienta можно узнать по оптике с черной матовой окантовкой, черным же стойкам, а также защитным вставкам в арках и порогах. Еще один широкий пластиковый элемент делит радиаторную решетку на две секции. У минивэна сдвижные боковые двери с сервоприводами и функцией открывания без ключа – для этого нужно провести ногой под порогом.