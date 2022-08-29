Китайская Roewe представила флагманский кроссовер RX9

Как пишет издание « Авторевю », новый Roewe RX9 – это уже не рамный внедорожник, а типичный кроссовер с несущим кузовом, поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом. И по технике, и по дизайну «девятка» унифицирована со среднеразмерным кроссовером Roewe RX5 второго поколения, который дебютировал весной. Колесная база – 2915 мм против 2850 мм у рамного RX8. По длине (4983 мм) и ширине (1967 мм) новый кроссовер опережает внедорожник на 40 – 60 мм, но по высоте (1786 мм) ожидаемо уступает ему 54 мм. Roewe RX9 имеет полностью светодиодную оптику, выдвижные ручки дверей и колеса диаметром до 21 дюйма.

Китайская компания Roewe представила новый кроссовер RX9, ставший самой крупной и престижной моделью. До сих пор самым большим автомобилем класса SUV в гамме компании Roewe был рамный внедорожник RX8, созданный на базе пикапа. На китайском рынке Roewe RX9 появится уже осенью, а цены на новинку, по предварительным данным, составят 25 – 30 тыс. долларов.

В салоне – три ряда сидений, есть версии на семь или шесть посадочных мест: в первом случае на втором ряду установлен трехместный диван, а во втором – раздельные кресла, причем у топ-версии они имеют электропривод и подогрев. В оснащение автомобиля помимо прочего входят трехзонный климат-контроль, а также панорамная крыша – без сдвижной секции.

На передней панели установлены три раздельных дисплея, хотя компания заявила их суммарную диагональ – 47 дюймов. Узкие дефлекторы вентиляции замаскированы под центральным экраном.

Под капотом Roewe RX9 установлена 2-литровая «турбочетверка» (234 л.с.) в паре с 9-ступенчатым «автоматом»: эта коробка передач уже появилась на некоторых новых моделях концерна SAIC. Полный привод – с простейшей муфтой на задней оси. А еще для RX9 анонсирована пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами.

Какие модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Roewe