Авторынок России растет вторую неделю подряд

За четвертую неделю августа 2022 года в России было куплено 13100 единиц новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 4% больше, чем за предыдущую, третью, неделю. Таким образом, российский авторынок растет уже вторую неделю подряд.

Почти 77% от общего количества пришлось на сегмент легковых машин – с 22 по 28 августа жители РФ приобрели их в объеме 10 039 штук. Это на 2% больше, чем неделей ранее (с 15 по 21 августа).

Увеличились объемы рынка и в других трех сегментах. Так, рынок новых грузовых автомобилей вырос по сравнению с третьей неделей августа на 5% – до 1637 экземпляров. На 2% увеличился рынок легких коммерческих машин (LCV), которые разошлись тиражом в 1106 единиц. Наибольший рост рынка показал сегмент автобусов – на 84% до 318 штук.

Более подробная информация о еженедельном состоянии рынка в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ