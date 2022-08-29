Nissan представил рестайлинговый седан Altima

В Китае представлен обновленный седан Nissan Altima, актуальное поколение которого выпускается на мощностях СП Nissan-Dongfeng с 2018 года. Прежде эта модель продавалась на местном рынке под знакомым россиянам названием Teana, но четыре года назад ее переименовали на американский манер. Актуальную версию можно купить в семи комплектациях по цене от 179,8 тыс. до 269,8 тыс. юаней, а обновленная Altima поступит в продажу осенью.

Как пишет портал Motor.ru, посвежевший внешне Nissan Altima можно узнать по радиаторной решетке нового дизайна с черным глянцевым вставками и хромированными горизонтальными ламелями, которые придают седану сходство с европейским лифтбеком Volkswagen Arteon. Пересмотрена начинка передней и задней оптики, заменены бамперы, а названием модели вынесено на крышку багажника. В салоне появился широкоформатный экран мультимедийной системы, возвышающийся над передней панелью.