Haval представил новый кроссовер H-Dog

Компания Haval в рамках автосалона в Чэнду представила новый кроссовер H-Dog, ранее известный под заводским номером B16. Серийное производство новинки начнется в 2023 году.

Как пишет портал «Китайские автомобили», габариты H-Dog составляют 4705 х 1908 х 1780 мм при колесной базе 2810 мм. Таким образом, эта модель Haval пока является самой крупной из семейства «Собак», превзойдя по размерам Dargo и Cool Dog.

Внешний вид новинки перекликается с Haval Dargo и Cool Dog. Его отличительные особенности – округлая головная оптика, угловатые формы, высокая линия капота и широкие колесные арки. Стоит также отметить, что на «передке» кроссовера размещен новый логотип марки Haval. В профиль машины можно увидеть немного покатую линию крыши. В задней части – спортивный спойлер, а также фары оригинальной формы (они словно напоминают глаз с бровью над ним).

Новый Haval H-Dog получил гибридную систему, которая будет представлена 1,5-литровым турбированным ДВС, работающим в паре с двухступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Совокупная отдача системы составляет 326 л.с. и 530 Нм. Отметим, что гибридная система H-Dog подключаемая, то есть она оснащена емкой батареей, которую можно заряжать от розетки. В зависимости от комплектации, H-Dog сможет проехать от 50 до 150 км на чистой электротяге.

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 14723 автомобиля Haval, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 6912 реализованных машин (рост в 3,7 раза). Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo.

Сколько всего автомобилей Haval уже зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Haval