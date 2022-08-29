Maruti Suzuki обновила свой бестселлер Alto

Компания Maruti Suzuki представила в Индии новую версию своего бестселлера Alto. Базовая версия модели стоит 399 тыс. рупий, что в пересчете составляет 295 тыс. рублей по текущему курсу. А машина в «богатой» комплектации оценивается в 584 тыс. рупий (431 тыс. руб.), пишет портал Autonews.ru.

Третье поколение Maruti Suzuki Alto K10 имеет длину 3530 мм, ширину 1490 мм и высоту 1520 мм с колесной базой 2380 мм. То есть этот автомобиль чуть больше, чем знакомые россиянам Daewoo Matiz, которые все еще встречаются на дорогах нашей страны. Но при этом Alto K10 имеет современный дизайн с большой решеткой радиатора и симпатичными передними фарами. И даже наличие маленьких 13-дюймовых колесиков не портит облик этой машины.

Салон богатым не назовешь, но учитывая стоимость этой модели он выглядит достойно. Например, в «богатых» версиях есть 7-дюймовый сенсорный экран с системой навигации и даже подключением Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, имеется музыкальная система, электроприводы стекол, кондиционер, АБС и две подушки безопасности. Мало того, автомобиль оснащается даже задними парктрониками.