Hennessey представил самый мощный в мире гиперкар Venom F5 Roadster | АВТОСТАТ

Hennessey представил самый мощный в мире гиперкар Venom F5 Roadster

0

Hennessey представил самый мощный в мире гиперкар Venom F5 Roadster

Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)
Все опросы

Компания Hennessey Special Vehicles представила модель Hennessey Venom F5 Roadster, ставшую самым мощным и быстрым открытым автомобилем в мире. Тираж новинки составит 30 экземпляров по цене от 3 млн долларов каждый.

Как пишет газета «Коммерсант», Hennessey Venom F5 Roadster построен на базе купе и заимствовал у него 1842-сильный 6,6-литровый бензиновый турбомотор V8 Fury с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним сцеплением. По данным автопроизводителя, гиперкар сможет разгоняться до 483 км/ч.

Автомобиль отличается съемной 8-килограммовой крышей, которая выполнена из углепластика и крепится с помощью нескольких болтов и защелок. Для хранения крыши предусмотрены специальный карбоновый постамент и сумка из шерсти мериноса.

Hennessey представил самый мощный в мире гиперкар Venom F5 Roadster

Venom F5 Roadster получил стеклянную крышку двигателя, которая сделана из углепластика и закаленного стекла для реактивных самолетов. Также открытая версия оснащена особыми по дизайну алюминиевыми колесами с титановым крепежом.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке - читайте в «Календаре новинок».

Фото: Hennessey Special Vehicles

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкипремиум-маркилюксовые автомобили

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно