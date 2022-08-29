Hennessey представил самый мощный в мире гиперкар Venom F5 Roadster

Компания Hennessey Special Vehicles представила модель Hennessey Venom F5 Roadster, ставшую самым мощным и быстрым открытым автомобилем в мире. Тираж новинки составит 30 экземпляров по цене от 3 млн долларов каждый.

Как пишет газета «Коммерсант», Hennessey Venom F5 Roadster построен на базе купе и заимствовал у него 1842-сильный 6,6-литровый бензиновый турбомотор V8 Fury с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с одним сцеплением. По данным автопроизводителя, гиперкар сможет разгоняться до 483 км/ч.

Автомобиль отличается съемной 8-килограммовой крышей, которая выполнена из углепластика и крепится с помощью нескольких болтов и защелок. Для хранения крыши предусмотрены специальный карбоновый постамент и сумка из шерсти мериноса.