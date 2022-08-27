EXEED в июле 2022 года показал 7-кратный рост спроса в России

По итогам июля в России было куплено 1012 автомобилей EXEED, что в 7 раз больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 4806 машин (рост в 3,9 раза), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в июле стал полноразмерный семиместный внедорожник VX с показателем 348 автомобилей. Второе место занял среднеразмерный кроссовер TXL, на котором остановили свой выбор 345 покупателей. Третий результат показал компактный кроссовер LX – 319 купленных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году в России начнутся продажи нового купе-кроссовера EXEED AtlantiX, который займет место между моделями TXL и VX. Кроме того, в будущем году в российской линейке EXEED может появиться седан, подробности о котором пока не раскрываются.

Сколько всего автомобилей EXEED уже зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВИЛОН

