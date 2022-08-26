Компания Kia сертифицировала в России электрокроссовер EV6. Судя по одобрению типа транспортного средства, которое действует с 31 августа 2022 года по 20 августа 2025-го, электрокары планируется поставлять из Южной Кореи. Правда, ни сроки начала продаж, ни цены пока неизвестны, пишет портал Motor.ru.

В России электрокроссовер Kia EV6 сертифицирован в двух версиях. Базовая – это задний электромотор (170 л.с., 350 Нм), батарея емкостью 58 кВт-ч и дальность хода без подзарядки 500 км. Старшей положены два электромотора (по одному на каждой оси) с комбинированной отдачей 325 л.с. и 605 Нм крутящего момента и аккумулятор на 77,4 кВт-ч. Запас хода, разумеется, тут больше – 543 км. Для зарядки EV6 можно использовать бытовые розетки, настенные устройства, а также терминалы с напряжением 400 и 800 вольт. В последнем случае пятиминутная остановка обеспечит 100 км пробега, а до 80% батарея наполнится всего за 18 минут.

Ранее планировалось начать продажи электрокроссовера Kia EV6 в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге, – а затем постепенно расширять присутствие этой модели в других городах страны. При сотрудничестве с партнерами-дилерами в ключевых городах России планировалось создать собственные зарядные станции Kia.

Напомним, мировая премьера электрического кроссовера Kia EV6 состоялась в марте 2021 года. Это первый электромобиль марки, который изначально разрабатывался как автомобиль на аккумуляторных батареях (battery electric vehicle, BEV). Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»), что позволило сделать пол Kia EV6 абсолютно плоским и увеличить колесную базу до 2900 мм.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia