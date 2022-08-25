В России падает доля рынка седельных тягачей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о резком увеличении доли самосвалов на российском рынке. Между тем, в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» они зафиксировали еще и падение доли седельных тягачей.
Если в январе – феврале нынешнего года доля тягачей составляла 31 – 34% от общего объема рынка новых грузовых автомобилей, то в марте этот показатель снизился до 25%, а в период с апреля по июль балансирует уже на уровне 12 – 14%.
Эксперты отмечают, что продажи седельных тягачей в нашей стране падают намного сильнее рынка грузовиков – по итогам 7 месяцев 2022 года эти показатели составили -51% и -21% соответственно. При этом в сегменте тягачей серьезнее других «пострадали» европейские производители (особенно из Швеции и Германии), которые присоединились к антироссийским санкциям.
«В начале года примерно 45% продаваемых тягачей суммарно приходилось на шведские и немецкие бренды. По итогам июля их общая доля составляет лишь около 5%. С другой стороны, доля российских тягачей за это время выросла с 40% до 60%, а китайских – почти с нуля и до четверти», - констатирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.
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Фото: Volvo, КАМАЗ