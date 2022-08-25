В России падает доля рынка седельных тягачей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о резком увеличении доли самосвалов на российском рынке. Между тем, в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» они зафиксировали еще и падение доли седельных тягачей.

Если в январе – феврале нынешнего года доля тягачей составляла 31 – 34% от общего объема рынка новых грузовых автомобилей, то в марте этот показатель снизился до 25%, а в период с апреля по июль балансирует уже на уровне 12 – 14%.

Эксперты отмечают, что продажи седельных тягачей в нашей стране падают намного сильнее рынка грузовиков – по итогам 7 месяцев 2022 года эти показатели составили -51% и -21% соответственно. При этом в сегменте тягачей серьезнее других «пострадали» европейские производители (особенно из Швеции и Германии), которые присоединились к антироссийским санкциям.