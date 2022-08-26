В Китае представлен новый флагманский лифтбек MG7

Китайско-британская марка MG представила новый лифтбек MG7, который станет новым флагманом компании. К слову, ранее в линейке MG уже была модель с аналогичным названием – в период с 2007 по 2013 год выпускался среднеразмерый седан MG7, близкий родственник Rover 75 и MG ZT. Стоимость MG7, по предварительным данным, составит от 200 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Motor.ru, по размерам новинка сопоставима с Volvo S80 и лишь ненамного уступает BMW 5-Series и Audi A7. В длину MG7 достигает 4,88 метра против 4,82 метра у Volvo S80 и 4,96 – у BMW 5-Series. При этом расстояние между осями у китайского лифтбека составляет 2,78 метра, в то время как колесная база Volvo S80 равна 2,8 метра, а у 5-Series больше 2,9 метра.

Из особенностей дизайна можно выделить безрамочные двери, а в салоне имеется панель на 33 дюйма, которая объединяет 10,3-дюймовую цифровую «приборку» и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. В числе оснащения заявлены аудиосистема Bose с 14 динамиками и автопилот второго уровня. Панорамная крыша предусмотрена уже в базовой комплектации.