«НЕФАЗ» вторую неделю подряд лидирует на рынке автобусов в РФ

Отечественный бренд «НЕФАЗ» стал самым популярным на рынке новых автобусов в России по итогам третьей недели августа. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Таким образом, «НЕФАЗ» является лидером этого рынка уже две недели подряд.

Так, за период с 15 по 21 августа 2022 года новые автобусы «НЕФАЗ» были куплены в количестве 64 единиц. На втором месте находится российский бренд «ПАЗ» (45 шт.), на третьем – китайский Yutong (20 шт.). В пятерку лидеров также попали отечественные марки «Волгабас» и «ЛИАЗ» (18 и 10 шт. соответственно).

Напомним, что на рынке автобусов в нашей стране безоговорочно господствует «ПАЗ», доля которого по итогам 7 месяцев нынешнего года составляет 43%. Интересно, что ни в одну из недель августа он не был лидером, но по суммарному показателю за 1 – 21 августа все равно имеет наилучший рыночный результат. Так, за прошедшие три недели в нашей стране было куплено новых «пазиков» в количестве 151 экземпляра. Совсем немного отстает от него «НЕФАЗ» (147 шт.), а замыкает ТОП-3 «Волгабас» (105 шт.). Показатели каждого из оставшихся брендов составляют менее сотни автобусов.