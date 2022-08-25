Представлен полноприводный автобус-вездеход ПАЗ «Вектор-NEXT»

Ателье «Автоуслуги» из города Павлово (Нижегородская область) в рамках прошедшего недавно форума «Армия-2022» представило полноприводный автобус-вездеход ПАЗ «Вектор-NEXT». Впереди у новинки сертификация, которая закончится не раньше весны 2023 года. По данным «Авторевю», расчетная стоимость полноприводного «Вектора-NEXT» в текущих ценах – 7,5 млн рублей, то есть новинка окажется в полтора раза дороже обычного автобуса.

Новый полноприводный автобус-вездеход ПАЗ изготовлен на знакомых агрегатах: кузов позаимствован у обычного «Вектора-NEXT», шасси, трансмиссия и двигатель – у «Садко-NEXT». Без доработок не обошлось: расширены колесные арки, появились защитные пластиковые пластины, спереди добавлены оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости, сзади – пневмостойки, пишет портал Motor.ru.

Полноприводный ПАЗ «Вектор-NEXT» – потенциально востребованная у спасателей, вахтовиков и социальных служб машина. Автобус повышенной проходимости способен преодолевать 680-миллиметровый брод, а высота дорожного просвета составляет 400 мм, так что в салон не попасть без выдвижной подножки.

Унификация с грузовиками «Группы ГАЗ» по агрегатам максимальная: под капотом дизель ЯМЗ-534, коробка передач – 5-скоростная «механика», есть подключаемый полный привод и понижающая передача. При этом автобус сохранил композитный кузов, устойчивый к коррозии, и вместимость обычного «Вектора-NEXT» (22 места).

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Фото: Ателье «Автоуслуги»