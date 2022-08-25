В НАМИ опровергли цену на водородный седан Aurus в 36 млн рублей

В Сети появились сообщения о том, что водородный седан Aurus Senat будет стоить 36 млн рублей, однако в НАМИ эту информацию опровергли.

Как заявил «Российской газете» заместитель генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» по работе со СМИ Андрей Гармай, автомобиль Aurus на водороде является испытательным прототипом, на котором инженеры НАМИ отрабатывают возможности водородных технологий. Информация по поводу стоимости и дальнейшей реализации автомобиля на топливных водородных элементах на данный момент отсутствует.

Между тем, в июле этого года Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специнвестконтракта с компанией «Аурус». Как отмечалось, это будет первый СПИК, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой. Инвестиции в проект составят более 4,7 млрд рублей, а на выходе планируется получить более 7,5 тыс. автомобилей.

Напомним, водородный седан Aurus Senat был впервые представлен в мае прошлого года в ходе запуска серийного производства Aurus в Елабуге. В описании к автомобилю на стенде Aurus указано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 км, время разгона до 100 км/ч – 4 секунды. Седан оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде. Водородный Aurus – полноприводный, емкость батареи составляет 100 кВт-ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.



Фото: «АВТОСТАТ»