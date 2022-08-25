EXEED может привезти в Россию новый седан

Премиальная марка EXEED намерена расширять модельный ряд в России, в том числе не только в сегменте SUV, но и в тех нишах, которые сегодня освобождаются на российском рынке после ухода некоторых брендов. Об этом в эфире «Коммерсант ФМ» заявил глава марки EXEED в России Геннадий Баранов, однако названия моделей не раскрыл. По его словам, новинки планируется представить в России уже в 2023 году.

Как пишет портал «Китайские автомобили», EXEED уже вывел на дорожные тесты свой первый седан, правда, электрический. В линейке бренда также может появиться хэтчбек на базе концепта Stellar – пока с типом кузова серийного автомобиля ясности нет. Но российский топ-менеджер, говоря об освобождающихся сегментах, очевидно, имел в виду именно седаны.

В теории линейку EXEED может пополнить и флагманская «четырехдверка» Chery Arrizo 8. Уже известно, что в представительстве Chery рассматривают эту модель для российского рынка. При этом в компании не исключают вывода новых моделей под родственными брендами. А стилистически именно Arrizo 8 лучше остальных седанов Chery подходит для такого «бейдж-инжиниринга».

Глава марки EXEED в России также отметил, что сейчас в компании с большим вниманием изучают сегмент электрических и гибридных автомобилей, но важным фактором в этом смысле является и развитие соответствующей инфраструктуры.

Между тем, следующей новинкой EXEED на российском рынке станет новый купе-кроссовер AtlantiX, который недавно был представлен в Китае и с ноября будет выпускаться серийно на заводе Chery Automobile Qingdao. Новинка займет место между моделями TXL и VX и поступит в продажу российским дилерам в 2023 году.

На сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, и все они продаются в том числе на российском рынке. По итогам семи месяцев 2022 года в России было куплено 4806 автомобилей EXEED, что в 3,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», самой популярной моделью EXEED на российском рынке является среднеразмерный кроссовер TXL, на котором остановили свой выбор 1916 покупателей. По оценке Геннадия Баранова, по итогам 2022 года объем реализации EXEED составит 13-14 тыс. автомобилей.

Сколько всего автомобилей EXEED зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED