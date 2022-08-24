В Москве простроен новый завод по выпуску автокомпонентов

Компания «Альфа Автоматив Техноложиз» завершила строительство нового завода по выпуску автокомпонентов. Объем инвестиций в проект превысил 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Производственные мощности и инженерные компетенции предприятия позволят выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тыс. комплектов легковых автомобилей в год. С запуском производства на заводе будет создано 330 рабочих мест.

По словам генерального директора компании «Альфа Автоматив Техноложиз» Зоригто Саханова, на данный момент завершен масштабный проект по релокации и модернизации производственных мощностей предприятия с территории АМО «ЗИЛ».

Предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» является одним из ключевых производителей автокомпонентов для АВТОВАЗа и может стать важным партнером нового завода «Москвич».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году. На АВТОВАЗе рассчитывают, что в 2023 году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Что касается автозавода «Москвич», до конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч штук соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

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Фото: пресс-служба правительства Москвы