Представлен интерьер кроссовера OMODA С5 для России

Марка OMODA показала интерьер кроссовера C5, который поступит в продажу на российском рынке осенью этого года и на первом этапе будет предложен в трех комплектациях. Салон автомобиля будет доступен в черном и коричневом исполнении. Передние сиденья отличают высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная эко-кожа. Водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, переднее пассажирское – в четырех, сообщает пресс-служба автопроиводителя.

Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 10.25 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. Центральный дисплей позволяет подключить смартфон на базе iOS или Android, отображая контент устройства, а также данные, предоставленные системой кругового обзора 360° AVM, которая активируется автоматически при движении на скорости менее 20 км/ч. Система мультимедиа дает доступ к настройкам звукового поля в салоне, персонализации режимов работы ассистентов водителя, регулировке высоты открытия задней двери багажника, доступу к данным встроенного регистратора и выбору цвета атмосферной подсветки салона.

На боковой части консоли расположились электронный переключатель передач, кнопки электрического стояночного тормоза (EPB) и автоматического (AutoHold), переключения режимов управления, системы бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя, быстрого доступа к системе кругового обзора и кнопкам управления подогревом сидений.

Кроссовер OMODA C5 оснащен зимним пакетом, включающим обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений. Стоит также отметить интеллектуальный двузонный климат-контроль и салонный фильтр высокого уровня надежности N95, относящийся к классу защиты FFP2.