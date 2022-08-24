Представлен интерьер кроссовера OMODA С5 для России

Марка OMODA показала интерьер кроссовера C5, который поступит в продажу на российском рынке осенью этого года и на первом этапе будет предложен в трех комплектациях. Салон автомобиля будет доступен в черном и коричневом исполнении. Передние сиденья отличают высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная эко-кожа. Водительское сиденье оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, переднее пассажирское – в четырех, сообщает пресс-служба автопроиводителя.
Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 10.25 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. Центральный дисплей позволяет подключить смартфон на базе iOS или Android, отображая контент устройства, а также данные, предоставленные системой кругового обзора 360° AVM, которая активируется автоматически при движении на скорости менее 20 км/ч. Система мультимедиа дает доступ к настройкам звукового поля в салоне, персонализации режимов работы ассистентов водителя, регулировке высоты открытия задней двери багажника, доступу к данным встроенного регистратора и выбору цвета атмосферной подсветки салона.
На боковой части консоли расположились электронный переключатель передач, кнопки электрического стояночного тормоза (EPB) и автоматического (AutoHold), переключения режимов управления, системы бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя, быстрого доступа к системе кругового обзора и кнопкам управления подогревом сидений.
Кроссовер OMODA C5 оснащен зимним пакетом, включающим обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений. Стоит также отметить интеллектуальный двузонный климат-контроль и салонный фильтр высокого уровня надежности N95, относящийся к классу защиты FFP2.
Напомним, новый OMODA C5 будет предложен с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 сек, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 5,8 л, в смешанном режиме – 7,1 л и в городском – 9,5 л.Водителю доступны режимы Eco/Normal/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Производитель допускает использование бензина с 92-ом октановым числом.
Габариты кроссовера OMODA C5, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Колесная база равна 2630 мм, объем багажного отделения составляет 378 л. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс автомобиля равен 190 мм.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания «Чери Автомобили Рус» объявила о планах представить третий бренд в России – OMODA. Автомобили новой марки на российском рынке будут представлены в сегменте high middle, и как рассчитывают в «Чери Автомобили Рус», станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России. Линейка бренда OMODA будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен. Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров.
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Фото: Chery