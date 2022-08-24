Chery может привезти в Россию седан Arrizo 6 Pro

Российский офис Chery рассматривает возможность вывода на российский рынок седана Chery Arrizo 6 Pro, известного в Китае под названием Arrizo 5 Plus. При этом в нашей стране эта модель может появиться под одним из суббрендов Chery.

Как пишет портал «Колеса.ру», наиболее вероятно, что Arrizo 6 Pro будет продаваться в России под вновь созданной маркой OMODA, чей модельный ряд, как заявлялось ранее, к середине 2023 года будет состоять из трех моделей: двух кроссоверов и седана. Напомним, что в России сегодня также присутствует премиальный бренд EXEED, предлагающий исключительно модели SUV, а недавно стало известно о появлении на российском рынке еще одной марки (скорее всего, речь идет о бренде Jetour).

В Китае Chery Arrizo 5 Plus дебютировал в 2020 году, он «вырос» из прежнего Arrizo 5. Длина автомобиля равна 4680 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2670 мм. То есть по своим габаритам этот седан близок к Kia Cerato и Hyundai Elantra.

На китайском рынке Chery Arrizo 5 Plus имеет два варианта внешности. Стандартная версия имеет шестиугольную радиаторную решетку с горизонтальными полосками, а диодные ходовые огни заключены в хромированные уголки. Вторая модификация ближе к «спорту» – с «комбинированной» крупной решеткой и «жабрами» в переднем бампере. В оснащение модели входят виртуальная приборная панель, мультимедиа-система с тачскрином на 10,25 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Моторная гамма Chery Arrizo 5 Plus включает бензиновые «атмосферник» 1.5 мощностью 116 л.с. и «турбочетверку» аналогичного объема, которая выдает 156 л.с. Оба двигателя сочетаются с механической коробкой передач или вариатором. Стоимость модели в зависимости от комплектации составляет от 59,9 тыс. юаней до 89,9 тыс. юаней (от 520 тысяч до 783 тыс. рублей по ткущему курсу).

Между тем ранее в российском офисе Chery рассказали о том, что компания также изучает возможность появления в России другого седана – флагмана Arrizo 8, который пока не продают даже в Китае. Обе модели должны выйти на российский рынок в 2023 году.

На сегодняшний день компания Chery продает в России только модели SUV: Tiggo 4, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO и Tiggo 8 PRO Max, а также кроссоверы премиум-марки EXEED – TXL, VX и LX. До конца 2022 года на российском рынке появятся обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, а также кроссовер C5 еще одного суббренда – OMODA. В будущем году в нашей стране начнутся продажи нового купе-кроссовера EXEED AtlantiX. Кроме того, компания Chery представит в России кроссовер Tiggo 8 PRO c гибридной установкой DHT.

По итогам июля в России было куплено 2577 автомобилей Chery, что на 37,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 15387 машин (-23,7%). Самой популярной моделью Chery на российском рынке является компактный кроссовер Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 4245 покупателей (-60%).

Как заявил ранее генеральный директор компании «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков, компания Chery по итогам 2022 года планирует увеличить продажи автомобилей в России более чем в 2 раза – от 88 тысяч до 100 тыс. машин. Вместе с тем китайский производитель в настоящее время ведет активные переговоры с российскими автозаводами относительно организации локального производства своих машин, сообщил Владимир Шмаков, не раскрыв подробностей.

Какие модели из КНР появятся на нашем рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery