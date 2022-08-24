Иранская SAIPA планирует выйти на российский рынок

Иранский автопроизводитель SAIPA вслед за Iran Khodro объявил о планах выхода на российский рынок. На роль дебютной модели назначен седан Shahin, который, как и IKCO Tara относится к C-классу, но использует старенькую платформу Toyota B, предшественницу TNGA-B от нынешнего Yaris.

Как пишет портал News.ru, под капотом SAIPA Shahin установлена «турбочетверка» 1.5 мощностью 112 л.с. и 178 Нм момента, которая работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащается климат-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, 7-дюймовым центральным дисплеем, системой контроля давления в шинах, камерой заднего вида, парктрониками и обогревом зеркал. Также предлагаются две подушки безопасности, антиблокирочная система тормозов и система распределения тормозных усилий. В Иране седан SAIPA Shahin стоит около 12 тыс. долларов (720 тыс. рублей по текущему курсу), однако в России цена составит порядка 20 тыс. долларов (1,2 млн рублей).

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: SAIPA