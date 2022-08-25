Aston Martin разработал эксклюзивную модель DBR22

Компания Aston Martin анонсировала эксклюзивную модель DBR22, которая посвящена 10-летию заводского подразделения по персонализации автомобилей Q by Aston Martin. Новинку выпустят ограниченным тиражом для избранных клиентов Q by Aston Martin. Всего будет сделано десять автомобилей по цене от 1,5 млн фунтов стерлингов, пишет газета «Коммерсант».
Автомобиль построен по мотивам гоночных DBR1 и DB3S эпохи 1950-х годов и отличается двуместным открытым кузовом с минимумом деталей. Для модели разработаны особые 14-спицевые 21-дюймовые колеса и решетка радиатора с уникальным рисунком. Салон новинки отделан кожей и углепластиком.
Aston Martin DBR22 получил 5,2-литровый атмосферный V12 мощностью 715 л.с., который сочетается с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель отличается переработанными рулевой колонкой и подвеской, часть элементов которой сделана с помощью 3D-печати.
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Фото: Aston Martin