Китайский автоконцерн Great Wall запатентовал в России новый пикап King Kong Poer. Изображения этой модели появились в базе Федерального института промышленной собственности, пишет «Российская газета».

Напомним, Great Wall King Kong Poer был анонсирован осенью 2021 года, а полноценная премьера состоялась в феврале 2022-го. Пикап имеет рамную конструкцию, рессорную заднюю подвеску и предлагается в двух вариантах длиной 5395 мм и 5635 мм (колесная база равна 3140 и 3410 мм соответственно), которые отличаются размером грузовой площадки.

Линейка двигателей Great Wall King Kong Poer представлена турбодизелем на 163 л.с. и бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат». Пикап можно купить либо в заднеприводной модификации, либо с жестко подключаемым полным приводом. Стоимость King Kong Poer в Китае составляет 88,8 тыс. юаней (795 тыс. рублей по текущему курсу) до 125,8 тыс. юаней (1 млн 126 тыс. руб.).

Напомним, ранее Great Wall запатентовал в России дизайн брутального пикапа Cannon. В Китае эта модель дебютировала в 2021 году и позиционируется как флагман: в основе Cannon лежит та же платформа, что и у рамного внедорожника Tank 600, а по габаритам он близок к Ford F-150. Для пикапа заявлены две модификации, с 224-сильным бензиновым турбомотором объемом 2 л и 3-литровым V6 на 354 л.с., который сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – подключаемый полный с электронной блокировкой дифференциала на передней и задней осях. На запуске для Cannon были заявлены пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы. В салоне у такого пикапа – кожаная отделка, мультируль, виртуальная панель приборов и внушительных размеров дисплей мультимедийной системы, под которым размещен блок управления климатической установкой.

Официально Great Wall пока не подтверждала появление новых пикапов на российском рынке. Не исключено, что получение охранного документа – лишь бюрократическая необходимость. На данный момент модельная линейка Great Wall в России представлена пикапами Wingle 7 (от 2 млн 999 тыс. руб.) и Poer (от 3 млн 799 тыс. руб.).

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Фото: Роспатент